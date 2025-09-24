Песков поучително към Тръмп: Русия не е хартиен тигър, а хартиени мечки няма

Русия никак не е тигър, а хартиени мечки не съществуват. Така прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на коментара американския президент Доналд Тръмп за Русия и войната в Украйна.

В публикация в социалната мрежа Truth Social след срещата с украинския президент Володимир Зеленски в Ню Йорк Тръмп изрази съмнения за военната и икономическата сила на Русия, нарече я "хартиен тигър" и отбеляза, че с подкрепата на ЕС Украйна може би ще успее да си върне териториите от Русия "и дори да отиде по-далеч".

Според Песков Русия продължава диалога със САЩ и цени нагласата на Тръмп за постигане на мир в Украйна. Критичните забележки на президента на САЩ представителят на Кремъл подмина, с изключение на думите за хартиения тигър. Песков изрази мнение, че зад думите на Тръмп стоят преди всичко бизнес интересите на САЩ, по-специално стремежът да се продава повече петрол и газ, и предположи, че на позицията му може да е повлияла срещата със Зеленски.

В интервю за РБК Песков изрази недоумение от отказа на Володимир Зеленски да дойде в Москва и каза, че предложените от Украйна варианти за място на срещата между Зеленски и Путин, като Швейцария и Австрия, са неприемливи за Москва. Телефонен разговор между Путин и Тръмп, според Песков, все още не е планиран, но може да бъде организиран по всяко време. Песков отбеляза, че Путин и Тръмп си говорят на "ти" и се отнасят топло един към друг.

Тръмп заяви вчера, че личните му отношения с Путин по никакъв начин не са повлияли на възможността за прекратяване на войната.

Песков също нарече случващото се "война" и отбеляза, че Русия "трябва да я спечели". Официално войната в Украйна все още се нарича от руските власти "специална военна операция", имало е случаи на осъждане на хора по член за дискредитиране на армията за термина "война" по отношение на военните действия в Украйна, отбелязва Свободна Европа.

Изказванията на Тръмп коментира и бившият президент на Русия Дмитрий Медведев. Той се въздържа от обиди по адрес на американския лидер, предполагайки, че той "е попаднал в паралелна реалност", но скоро ще промени позицията си.

Володимир Зеленски също коментира публикацията на Тръмп, като отбеляза в интервю за Fox News, че е "малко изненадан" от изказването на американския президент за възможността Украйна да се върне към границите от 1991 г. Именно след идването на Трамп на власт украинските власти се съгласиха, че конфликтът с Русия може да бъде прекратен без връщане на териториите и да се постигне впоследствие по дипломатически път. Зеленски не каза дали позицията на Киев ще се промени сега или Украйна все още е готова за прекратяване на огъня по настоящата линия на фронта.