Пентагонът атакува моторна лодка в Карибско море

Пентагонът публикува ново видео от удар от въздуха срещу моторна лодка в Карибско море. Според официалното съобщение, секретарят по войната Пийт Хегсет е дал заповед лодката да бъде унищожена. Тя превозвала наркотици, а на борда имало трима наркотерористи, казва американското командване.

Това е поредният случай, в който Вашингтон не дава доказателства, че елиминираните от американските въоръжени сили са били замесени в незаконна дейност. Продължават и опасенията, че кампанията от удари от въздуха може да е прелюдия на инвазия във Венецуела.

САЩ струпаха 12 бойни кораба в близост до Венецуела.

Венецуела. Цяла седмица ще има и военни маневри в Тринидад и Тобаго, на десетина километра от венецуелския бряг.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация би могла да е отворена за преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, който е подложен на все по-силен натиск от страна на САЩ на фона на струпването на военна сила в Карибско море, предаде "Ройтерс.

Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро и ще видим как ще се развият нещата“, заяви Тръмп пред репортери в Уест Палм Бийч, Флорида, преди да се качи на самолета за Вашингтон. „Те биха искали да разговарят“, добави той.

Тръмп не даде повече подробности относно възможността за преговори, макар че намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на Мадуро.

„Ние спираме наркотрафикантите и наркотиците да влизат в страната ни“, заяви Тръмп.

Министерството на комуникациите на Венецуела към момента не е отговорило на запитване за коментар.

По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви, че Държавният департамент ще обозначи предполагаемия наркокартел "Картел де лос Солес" за „чуждестранна терористична организация“. Американски официални представители обвиняват "Картел де лос Солес", че работи с престъпната организация "Трен де Арагуа", за да изпраща наркотици в САЩ.

Администрацията на Тръмп казва, че венецуелският президент Николас Мадуро е лидер на "Картел де лос Солес". Мадуро отрича това обвинение.

Пентагонът разположи военни кораби, изтребители и атомна подводница в Карибско море в момент, когато американски официални представители обмислят дали да предприемат военни действия срещу правителството на Мадуро.