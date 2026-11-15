Опитите за ограничаване на средствата за Украйна целят да тласнат страната към несправедлив мир и крият риск от „трайна уязвимост“ за цяла Европа. За това предупреди френският президент Еманюел Макрон, цитиран от световните медии.

"Това е рецепта за следваща война. Това не може да бъде позицията на Франция", заяви още френският лидер. Той бе категоричен, че ако Русия наложи брутално волята си върху европейска държава, това ще отслаби целия континент, а помощта за Киев е директна защита за самата Франция и нейните граждани.

Изявлението на Макрон, който не може да се кандидатира отново след два мандата, идва на фона на засилващия се дебат преди президентските избори във Франция догодина.

Кандидатката на крайната десница и настоящ фаворит в проучванията Марин льо Пен поставя под въпрос подкрепата за Киев и заявява намерение да прекрати финансовата помощ за Украйна, ако спечели вота. Позицията ѝ търпи остри критики както от правителството, така и от целия политически спектър - от социалдемократите до десницата.

Същевременно лидерът на крайната левица от партия "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон, сочен като най-вероятния съперник на Льо Пен при евентуален балотаж, също е обект на критики от опонентите си заради позициите му, които ги определят като проруски.

Според Макрон двата основни приоритета пред Европа в момента са подкрепата за Украйна да преживее зимата на фона на руските удари по енергийната ѝ инфраструктура и постигането на справедлив мир.

В преговорите за бъдещето на Украйна Европа трябва да отиде по-далеч, като заяви ясно пред Москва условията си за следвоенния ред, но и да дефинира какво очаква от Съединените щати за дългосрочната сигурност на континента, подчерта президентът.

Той изрази убеждението си, че Украйна има място в НАТО, и напомни, че е свикал в четвъртък среща на "Коалицията на желаещите" в Берлин по въпросите за гаранциите за сигурност и разгръщането на многонационални сили.

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