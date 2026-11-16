Има времена, в които възможностите на бюджета се изчерпват. Нуждаем се от мотивирани за работа магистрати и от ефективна и добре работеща администрация.

Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на среща с представляващия Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния касационен съд, и.ф. председателя на Върховния административен съд, и.ф. главния прокурор и председателите на двете организации на съдебните служители - Национално сдружение на съдебните служители и Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.

Няма да бъде премахвано обезщетението от 20 заплати при навършване на пенсионна възраст на магистратите, увери министър Найденов. Прави се възможното в рамките на бюджета да се запазят възнагражденията на магистрати и съдебни служители. Няма да бъдат премахвани по нормативен път парите за дрехи на служителите, но системата се нуждае от реформа, за да оптимизира разходите си.

Шефът на ВКС Галина Захарова се обяви за гарантиране сигурността на получаваните възнаграждения от магистратите и ясни и обективни критерии за тяхното получаване. Тя добави, че средствата са част от обективната независимост на съдии, прокурори и следователи.

„Върховенството на закона означава съдебната власт да бъде защитавана“, подчерта още съдия Захарова.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев посочи, че следва да има тесен контакт между законодателната, изпълнителната и съдебната власт, за да може обществото да е своевременно информирано за необходимостта от предлаганите мерки, без да възниква напрежение.

Участниците в дискусията обсъдиха конкретни мерки за намаляване на бюджетната тежест за съдебната система. Сред тях са намаляване на видовете дела, които стигат до върховните съдилища и увеличаване на съдебните такси. Те обосноваха пред министъра невъзможността за съкращения на съдебни служители. Според Боян Магдалинчев броят на служителите е съобразен с постъпленията на делата.

И.ф. главният прокурор Магдалена Лазарова изтъкна, че текущите теми са конкурси, атестиране и командироване на прокурори и че тези въпроси са основата на съдебна реформа, а не възнагражденията.

И.ф. председателят на ВАС Ваня Анчева заяви желание за конструктивен диалог и припомни, че съдебната власт не реализира собствени приходи, затова разчита на останалите власти. Тя подчерта, че държавните такси не са осъвременявани от 1991 г., а съдебните служители са свръхнатоварени и зле платени.

Представителите на сдруженията на съдебните служители благодариха за възможността, предоставена от Министерството на правосъдието, да бъдат равнопоставени по отношение на възнагражденията си и да изложат аргументите си. Те се обявиха за Единен класификатор на длъжностите и Единна методика за атестиране.

Правосъдният министър беше категоричен, че възнагражденията за магистрати могат да вървят само напред, но не и назад. Той още веднъж заяви, че думите на председателя на бюджетната комисия на ВСС, че е поискал с писмо съкращение на магистрати, които нямат статут на несменяемост, са „фалшива новина“.

„Никога на никой министър на правосъдието не би хрумнала подобна идея“, категоричен беше Николай Найденов.

Диалогът трябва да се осъществява в дух на добронамереност и да не забравяме, че целта ни е обща, каза още той. Министърът припомни, че още през 2022 г. са разработени три модела на заплащане в съдебната система, като е направено проучване по темата с международния опит.

Намаляване на диспропорциите във възнагражденията между най-ниското и най-високото ниво в съдебната система и оказване на подкрепа на магистратите от районно и окръжно ниво, са част от мерките, които се нуждаят от широка обществена дискусия. Той припомни и заложеното в управленската програма в сектор „Правосъдие“ развитие на електронното правосъдие, което би спестило значителни бюджетни средства.

„Въпреки че 2027 г. ще е трудна бюджетна година, нека поставим началото на диалога, за да се случи постепенната промяна и по този начин никой да не ходи със страх на работа. Съдебната система трябва да запази работещите си съдебни служители и да има мотивирани магистрати, заключи министър Найденов.

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