Естония ще затвори всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Русия от 1 декември, съобщи министърът на външните работи на страната Маргус Цахкна.

„Поради неопровержимите доказателства, че ГРУ (военното разузнаване) на Русия е наредило диверсионна атака срещу естонска компания от отбранителната промишленост, Естония ще затвори всички пунктове за преминаване между Естония и Русия от 1 декември“, — написа Цахкна в X. „Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония имат последствия. Опитите да ни плашат, дестабилизират или подкопават сигурността ни няма да останат без отговор“, заяви естонският министър.

По думите му затварянето на КПП-ата ще намали възможностите на Русия за извършване на враждебни действия в Естония и ще укрепи усилията за предотвратяване на заобикалянето на санкциите.

Той отбеляза, че е информирал за решението финландските, латвийските и литовските си колеги.

Според естонските медии, официално правителството на страната ще обяви затварянето на всички автомобилни и пешеходни пунктове за преминаване с Русия следващата седмица.

По-рано премиерът на Естония Кристен Михал съобщи, че в нощта на 14 ноември е извършен опит за диверсия срещу отбранителната компания Threod Systems, която произвежда дронове, включително за Украйна и страните от НАТО.

Главният прокурор на страната Астрид Аси съобщи за задържането на осем граждани на Латвия по подозрение за участие в диверсията.

Генералният директор на Департамента за полицията на сигурността на Естония Марго Палосон заяви, че според данни на естонската контраразузнавателна служба зад опита за диверсия стои Русия, а той е координиран от руското ГРУ.

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