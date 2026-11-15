Литовската полиция издирва пияни туристи, за които се предполага, че са от Великобритания, след като откраднаха и потрошиха на улицата позлатена статуя на Исус Христос от двора на исторически храм в столицата Вилнюс, пише Ню Йорк пост.
Вандалската проява е заснета от охранителни камери на 11 ноември около 21:00 ч. на улица "Доминикону".
По данни на местната полиция статуята е била свалена от дървен кръст във вътрешния двор на "Светилището на Божието милосърдие" – храм от XV век, известен със съхраняваната в него оригинална икона "Божието милосърдие" от 1934 г.
На кадрите от видеонаблюдението се вижда как единият от туристите залита по улицата, докато носи статуята, а през това време приятелят му го снима с мобилен телефон. При опит пияният турсит да я вдигне високо във въздуха, ръцете на статуята се откъсват, а тялото и главата ѝ падат на паважа и се разбиват на парчета.
Веднага след това извършителите побягват по съседната уличка. Според местни медии на записа се чува акцент от Северна Англия, но самоличността и националността на двамата все още не са официално потвърдени от разследващите.
От полицията във Вилнюс уточняват, че в момента се оценява стойността на нанесените щети.Следете новините ни в :
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15.11 2026 в 11:45
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15.11 2026 в 11:45
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15.11 2026 в 11:28
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