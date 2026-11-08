Национален траур в Полша след стрелбата в Краков

Днес и утре са дни на национален траур в Полша заради стрелбата в град Краков, обяви премиерът Доналд Туск.

Шестима души бяха убити, а 16 други бяха ранени, след като облечен във военни дрехи полски гражданин стреля по хората на Главния пазарен площад в града.

Нападателят е задържан и е в болница, а в колата му са отлрити оръжия и боеприпаси. При задържането си е оказал съпротива, като е открил огън по полицаите. Двама служители са реда са били ранени.

Сред загиналите има британски гражданин, съобщиха от местната полиция, а петима чужденци, сред които и португалка, са пострадали. По информация на посолството на България във Варшава за момента няма данни за ранени българи.

Доналд Туск съобщи още, че в дома на стрелеца са открити други убити. Става дума за две жени и мъж, за които се предполага, че са от семейството на нападателя.

Туск определи случилото се като тероризъм, а вътрешният министър Марчин Кервински каза, че според разследването мъжът е бил привлечен от крайнодесни идеологии.

Украинският президент Володимир Зеленски определи станалото като шокиращо, а европейският передставител по външната политика и сигурността Кая Калас нарече стрелбата "трагедия, която ще бъде усетена и извън Полша".

Британският премиер Анди Бърнам пък написа, че е шокиран и натъжен от случилото се и изрази солидарност с поляците.

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