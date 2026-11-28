Досега не бях срещал такава агресия и омраза срещу нашите фенове. За мен това беше планирано и добре инсценирано, заяви пред Нова телевизия изпълнителният директор на „Левски” Даниел Боримиров.
В четвъртък привърженици на отбора бяха нападнати на стадион „Велодром” в Марсилия. При безредиците сериозно пострадаха 11 души от България.
От българска страна е имало предварителен апел да се вземат мерки, но домакините не са го направили. А на полувремето Боримиров разговарял с делегата, а след това и с префектурата на Марсилия. От полицията му казали, че не искат да спират мача, защото се опасяват феновете да не слязат на терена и да стане по-лошо.
Няма как такава група от фенове да се придвижи от едно към друго място и никой от охраната или полицията да не го види и да не предприеме мерки, коментира още Боримиров.
През 1-2 години отборът на Марсилия е наказван. Не знам защо УЕФА ги допуска в евротурнирите, защо не преместват мача другаде, каза изпълнителният директор на „Левски”.Следете новините ни в :
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