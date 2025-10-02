Медии: Атаката срещу синагога в Манчестър напомня на атентатите в Лондон

Атаката с автомобил и нож срещу синагога в Манчестър напомня за методите, използвани от терористите при атаките в Лондон през 2017 г., предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА. По последни данни убитите са трима, в т.ч. и нападателят, още трима са ранени. Извършителят на атаката навръх най-големия еврейски празник Йом Кипур е бил застрелян от полицаи.

На 22 март 2017 г. роденият във Великобритания Халид Масуд прегази пешеходци на моста „Уестминстър“ близо до британския парламент, след което уби с хладно оръжие полицая Кийт Палмър в двора на двореца „Уестминстър“.

Атаката на Масуд приключи, когато той бе застрелян от въоръжен полицай в двора на британския парламент.

Американският турист Кърт Кокрън, румънската туристка Андрея Кристя и британските граждани Айша Фрейд и Лесли Роудс също бяха убити при атаката.

Три месеца по-късно, на 3 юни, бял микробус се вряза в пешеходци на „Лондoн Бридж“, след което трима мъже излязоха от автомобила и започнаха да пронизват хора в близкия „Бъро Маркет“.

Осем души бяха убити и 48 бяха ранени в атаката на Хурам Бут, Рашид Редуан и Юсеф Загба, които бяха застреляни от полицаи няколко минути по-късно.

Тримата били облечени с жилетки с фалшиви експлозиви по време на атаката – тактика, използвана и от Усман Хан, който уби с хладно оръжие 25-годишния Джак Мери и 23-годишната Саския Джоунс на събитие за рехабилитация на затворници в Лондон на 29 ноември 2019 година.

Хан, който бил освободен от затвора под гаранция през декември 2018 г., бе спрян от граждани, въоръжени с бивна от нарвал и пожарогасител. По-късно нападателят бе застрелян от полицаи.

Той бе привързал ножове към ръцете си и носеше фалшива жилетка с експлозиви, която според експерти изглеждала като истинска.

Хан бе прострелян 20 пъти от полицията в рамките на осем минути и в крайна сметка бе обявен за мъртъв около час по късно, след като бе потвърдено, че местопрестъплението е обезопасено.

Нападателят от Стретам Судеш Аман, който рани двама души с хладно оръжие през февруари 2020 г., също носеше фалшива жилетка с екплозиви и бе застрелян от полицията.