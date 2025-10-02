Атака край синагога в Манчестър, двама са загинали

Двама души загинаха, а други трима са в тежко състояние, след като автомобил се вряза в група хора и един човек беше наръган с нож в близост до синагога в британския град Манчестър, предаде Би Би Си.

Сигналът за инцидента е подаден в 9:31 ч. местно време. Автомобил се е врязал в група хора пред синагогата в квартал „Хийтън Парк“ в Кръмсол, след което нападателят е намушкал един от тях с нож.

Заподозреният не е успял да влезе в сградата и е бил застрелян на място от въоръжена полиция.

Неговото състояние обаче не може да бъде потвърдено заради проблеми с безопасността, свързани със съмнителни предмети у него. Екип за обезвреждане на бомби е на мястото на инцидента.

Първоначалната информация беше за четирима ранени, но впоследствие властите съобщиха за двама загинали и трима тежко пострадали.

След атаката британският премиер Киър Стармър обяви, че ще бъдат засилени мерките за сигурност, като въоръжени полицаи са разположени пред синагоги в цялата страна.

Атаката се случва по време на Йом Кипур - най-святият ден от годината в юдаизма. Голям брой евреи посещават синагоги и постят на този ден.