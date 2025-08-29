Лодка с мигранти потъна в Средиземно море, минимум 49 се удавиха

Най-малко 49 мигранти загинаха, а над 100 други са в неизвестност, след като лодка, превозваща мигранти, опитващи се да стигнат до Испания, потъна край бреговете на Мавритания, съобщи бреговата охрана на северозападната африканска страна, цитирана от ДПА.
Лодката е транспортирала около 160 мигранти, когато е потънала, добавят от бреговата охрана. Инцидентът е станал край село, намиращо се на около 80 километра от столицата на Мавритания Нуакшот.
Открити са телата на 49 души, повечето от Гамбия и Сенегал. Лодката е отплавала от бреговете на Гамбия преди около седмица.
Мигрантите от Африка използват Мавритания като транзитен пункт за нелегално достигане до Европа, предприемайки опасни плавания, съобщава БТА.
Миналата година Европейският съюз обеща на Мавритания, бивша френска колония, финансова подкрепа в размер на 210 милиона евро (245 милиона щатски долара), която да бъде използвана за справяне с миграцията и предоставяне на хуманитарна помощ за мигрантите.
Споразумението беше сключено на фона на рязко увеличение на броя на мигрантите, тръгващи от Мавритания към Канарските острови.
