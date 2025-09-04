''Коалицията на желаещите'' се събира в Париж, за да обсъди гаранциите за сигурност на Украйна

В Елисейския дворец в Париж се провежда среща на върха на „Коалицията на желаещите“, председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, предадоха световните агенции.

Украинският президент Володимир Зеленски присъства също лично на срещата.

Държавните глави и правителствените ръководители ще обсъдят напредъка по гаранциите за сигурност за Украйна, изготвен от Съвместния комитет на началниците на щабовете през последните седмици. В изявление от двореца се подчертава, че ще бъдат направени оценки относно отказа на Русия да подкрепи примирие след срещата във Вашингтон на 18 август.

Десет национални лидери присъстват на срещата на върха лично. Освен Макрон и украинския президент Володимир Зеленски останалите лидери са: президентът на Финландия Александер Стуб, премиерът на Белгия Барт де Вевер, премиерът на Дания Мете Фредериксен, премиерът на Нидерландия Дик Схоф и премиерът на Полша Доналд Туск, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Премиерът на Испания Педро Санчес не успя да присъства заради технически проблем със самолета си.

28 лидери участват в срещата чрез видеовръзка. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф също пристигна в Елисейския дворец и остана там около час.

Членовете на коалицията, която не включва САЩ, от месеци разговарят в различни формати, за да се опитат да внесат яснота относно евентуалната военна подкрепа за Украйна за възпиране на повторна руска атака, при условие, че бъде сключено окончателно мирно споразумение, което все още изглежда като далечна перспектива, коментира Ройтерс.