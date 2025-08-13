Продължават дипломатическите усилия за постигане на примирие в Ивицата Газа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че Израел ще позволи на бягащите от войната жители на Ивицата Газа да емигрират в чужбина.

"Не ги изтласкваме, а им позволяваме да напуснат. Разговаряме с няколко възможни приемни държави; не мога да навлизам в подробности. Това се случва при всички конфликти, милиони са напуснали Сирия, Украйна и Афганистан", заяви в интервю Бенямин Нетаняху.

По заповед на кабинета по сигурността на Нетаняху израелската армия се готви да започне нов етап от операциите си в крайбрежния анклав, за да освободи всички израелски заложници и да "разгроми" радикалната палестинска групировка "Хамас".

Армията възнамерява да поеме контрола над град Газа и съседните бежански лагери - едни от най-гъсто населените райони на палестинския анклав. Обявяването на този план предизвика широко международно осъждане, а ООН предупреди за "ново бедствие" със сериозни регионални последици.

Междувременно Египет обяви, че работи съвместно с Катар и САЩ за 60-дневно примирие в ивицата Газа.

"Главната цел е да се върнем към първоначалното предложение: установяване на 60-дневно примирие, освобождаване на определен брой палестински затворници от Израел, както и безусловна и неограничена доставка на хуманитарни помощи и лекарства за хората в Газа", уточни министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати.

Миналия месец преговорите в Доха пропаднаха, след като не бяха изгладени различията, за да се стигне до прекратяване на огъня и освобождаване на останалите израелски заложници, държани от "Хамас".