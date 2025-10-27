Израел премахна извънредното положение в районите до Газа за първи път от 2023 г.

Израел премахна извънредното положение за районите, разположени близо до границата с Ивицата Газа. Това се случва за първи път след атаката на "Хамас" от октомври 2023 г.

„Реших да приема препоръката на израелската армия - ЦАХАЛ и за първи път от 7 октомври да отменя специалния режим на вътрешния фронт“, заяви министърът на отбраната Израел Кац, цитиран от АФП.

Решението „отразява новата реалност в областта на сигурността в южната част на страната“ и бе взето в момент, когато примирието, започнало на 10 октомври, до голяма степен продължава да се спазва.

Извънредното положение, което бе в сила в радиус до 80 км от Ивицата Газа в Южен Израел, предоставяше на властите специални правомощия за поддържане на обществения ред и осигуряване на безопасността на цивилното население.

Същото извънредно положение бе временно разширено върху територията на цял Израел през юни 2025 г., след израелските удари по Иран, които предизвикаха ответни ракетни атаки от страна на Ислямската република.