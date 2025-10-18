Израел идентифицира тялото на заложник, предадено снощи от 'Хамас'

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че тленните останки на загинал заложник, предадени снощи от палестинското движение "Хамас", са разпознати и принадлежат на Елияху Маргалит, предаде Франс прес.
Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел и че разпознаването му е приключило", се казва в съобщението, цитирано от БТА.
"Няма да има никакви компромиси и няма да бъдат пестени никакви усилия, докато не бъдат върнати телата на всички загинали заложници, до последното", се казва още в изявлението.
По-рано Израел обяви, че е получил тялото на заложник, предадено снощи на Червения кръст в Ивицата Газа.
Информацията бе потвърдена и от канцеларията на Нетаняху.
"Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в Ивицата Газа", се казваше в изявлението.
