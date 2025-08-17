Хиляди израелци на протест срещу Нетаняху, поискаха да спре войната в Газа

Хиляди граждани излязоха на протест в Тел Авив и призоваха за край на войната в Газа.

В страната и днес се очакват блокади.

Хиляди израелци излязоха на протест снощи по улиците на Тел Авив с искане за прекратяване на войната в Ивицата Газа, както и с призив за споразумение за освобождаване на заложниците, държани от "Хамас". Днес семействата на намиращите се в плен в Газа свикват общонационална стачка в Израел срещу решението на правителството да разшири войната в Газа с нова офанзива, вместо да подпише споразумение за връщане на отвлечените.

Миналата седмица Тел Авив обяви планове за нова офанзива, с която да поеме контрола върху град Газа, което предизвика тревога в международната общност.

Според израелския премиер Бенямин Нетаняху страната му няма друг избор - освен да разгроми "Хамас", тъй като групировката отказва да предаде своето оръжие, ако не бъде създадена независима палестинска държава.

Междувременно израелската армия обяви, че се готви да премести цивилни хора на безопасни места в южната част на анклава. За целта ще бъдат осигурени палатки и друго оборудване, което ще бъде прехвърлено през израелския граничен пункт "Керем Шалом" от ООН и други международни хуманитарни организации - след щателна проверка от служители на израелското министерство на отбраната, съобщи БНР.