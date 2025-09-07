Гърците на протест, не харесаха икономическия план на Мицотакис

Хиляди протестираха в Солун срещу правителството на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Митингът беше свикан докато Мицотакис представяше в голяма реч на Международния търговски панаир икономическата политика на кабинета.

Демонстрантите, подкрепени от профсъюзи, обвиниха правителството, че насърчава данъчни облекчения за работодателите, като същевременно подкопава правата на работниците и обществените услуги.

Мицотакис обяви пакет от данъчни реформи на стойност 1,6 милиарда евро. Той идва на фона на спадащите рейтинги на одобрение за неговата партия „Нова демокрация“. Те са около 25% в последните проучвания, а бяха над 40% в началото на управлението, съобщи Нова телевизия.

„Това правителство, чрез своите престъпни политики, неолиберални мерки, приватизации и участие във война, трябва да бъде свалено. Не можем да чакаме повече", сподели един от демонстрантите.

Според друг „това, което правителството представя на Солунския търговски панаир, е как работодателите ще получат данъчни облекчения, как работниците ще гладуват и как ще разпродадат всичко - здравеопазване, образование, всеки обществен и природен актив.“

Гърция обаче остава най-задлъжнялата страна в Европа, а разполагаемите доходи все още изостават от средните за ЕС поради покачващите се цени на енергията, храните и жилищата, които подкопават покупателната способност въпреки кумулативното увеличение на минималната работна заплата с 35 на сто.

Данъчната реформа включва намаляване на данъка с два процентни пункта за всички, както и нулева данъчна ставка за семейства с ниски доходи с четири и повече деца и младите работници, на фона на спадащата раждаемост и нарастващите жилищни разходи.