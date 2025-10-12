FT: От месеци САЩ помагат на Украйна да атакува руски енергийни обекти

Юлиуш Висожински 12 октомври 2025 в 10:45 1628 2
Зеленски и Тръмп в Ню Йорк

Снимка Getty Images
Зеленски и Тръмп

Разузнаването на САЩ предоставя на Украйна данни, които помагат при нанасянето на удари по важни руски енергийни обекти, включително нефтопреработвателни заводи. Това съобщава Financial Times като се позовава на украински и американски официални лица.

Подкрепата не е от вчера, а от средата на лятото, след разговора между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски през юли. Тогава президентът на САЩ попитал, според FT, дали Украйна може да нанесе удар по Москва, ако получи оръжие с голям обсег.

Американското разузнаване помага на Киев да определи маршрута, височината, времето и тактиката на операциите. Това позволява на украинските ударни дронове да се измъкват от руската противовъздушна отбрана.

Три източника съобщиха на FT, че Вашингтон е участвал пряко във всички етапи на планирането. Американски служител съобщи, че Украйна е избирала целите за далечни удари, а Вашингтон след това е предоставял разузнавателни данни за уязвимостта на тези обекти.

Интензивността на украинските удари по руски нефтогазови обекти и тръбопроводи е нараснала рязко през август и септември, отбелязва изданието. В крайна сметка това доведе до сериозни сривове в работата на руските енергийни обекти. Според данни на анализаторите от Energy Aspects, най-малко 16 от 38 руски нефтопреработвателни завода са засегнати от пожари.

На официално равнище Белият дом обаче не признава прякото си участие в украинските удари по руски енергийни обекти, отбелязва FT.

    500

    2

    Незначителен червей

    12.10 2025 в 13:10

    -0
    +3
    А добър ден !!!! Естествено че помощта никога не е спирала. Живота в медиите е един ,реалността друга. Борисов лавира като учителя си Живков.

    4005

    1

    PaulPierce

    12.10 2025 в 11:20

    -0
    +11
    И докато парите на американските и европейски данъкоплатци отиват, за да се нанасят щети по руската енергийна и газова инфраструктура, Дедо Бойко си точи руски газ по Турски Поток. Не знам как не са го напляскали нашите атлантически партньори.
     