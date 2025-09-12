ФСБ арестува човек от Димитровград (РФ), искал да убие пропагандиста Соловьов

Управлението на ФСБ в Уляновска област, съвместно с граничните власти, е арестувало жител на местния Димитровград, който подготвял атентат срещу известния пропагандист на кремълския режим Владимир Соловьов, съобщават руските медии.

Според разпространената информация, човекът, който е роден през 1989 г., от април 2024 г. до юни 2025 г., е работил по задание на украинските специални служби. Той планирал участие в подготовката на покушение срещу Владимир Рудолфович Соловьов. За тази цел димитровградчанинът многократно пътувал до Москва, за да събира информация за маршрутите на пътуване на путинското славейче.

След завръщането си в град Уляновск, той събирал информация за местоположението на обекти на военно-промишления комплекс, като по този начин е извършвал действия, насочени към постигане на целите на престъпната дейност на терористична организация, твърдят руските медии.

Срещу жителя на руския Димитровград е образувано дело за тероризъм, максималното наказание за което е до 20 години лишаване от свобода.

Спрямо подсъдимия е избрана превантивна мярка под формата на задържане под стража. В момента се извършва комплекс от оперативно-следствени действия, насочени към обезпечаване на доказателствената база и установяване на всички обстоятелства около извършеното престъпление.