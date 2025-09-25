Европейски дипломати предупредиха Кремъл за готовност руските самолети във въздуха на НАТО да бъдат сваляни

OFFNews 25 септември 2025 в 21:50 1014 5
НАТО

Европейски дипломати са предупредили Кремъл, че повече няма да търпят руски самолети да нарушават въздушното пространство на страни от НАТО и че са готови да отговорят на удара.

Това е станало на среща в Москва с посланиците на Великобритания, Франция и Германия, които изразили своята загриженост от нахлуването на три руски изтребителя във въздуха на Естония, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Дипломатите смятат, че инцидентът е бил умишлен и е бил по команда на руското военно ръководство. Руски дипломат е отговорил, че нарушението на въздушното пространство е било отговор на украински атаки срещу Крим. Кремъл счита, че такива операции биха били невъзможни без подкрепата на НАТО, поради което Русия смята, че вече е въвлечена в конфронтация с европейските страни.

По време на срещата руският екип подробно е записвал случващото се, отбелязва изданието. Европейските дипломати предположили, че са били инструктирани да докладват в детайли позицията на НАТО на висшето си ръководство.

Представител на германското правителство обясни, че посланиците са предупредили Москва да спре с нахлуванията.

Естония, а след нея и НАТО, съобщиха за нахлуване на три руски изтребителя във въздушното пространство на страната миналия петък. Москва отрича. Този инцидент беше предшестван от нахлуване на двайсетина руски дрона във въздушното пространство на Полша. Двете страни започнаха консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

    3900

    5

    Manager Kim

    25.09 2025 в 22:31

    -0
    +0
    Тези ненормалници не могат с една Украйна да се справят толкова години... Да се молят да не се въвлекат наистина в конфликт с НАТО. Не ми се мисли какъв бой ще ядат.

    510

    4

    sandman

    25.09 2025 в 22:27

    -0
    +0
    Горивната криза в Русия достигна Москва.

    Крим е останал без бензин заради атаки от украински дронове

    510

    3

    sandman

    25.09 2025 в 22:17

    -0
    +0
    Според Bloomberg, Турция е разположила усъвършенстван радар AWACS в Литва, което сигнализира, че НАТО засилва отбраната в Балтийския регион след руските нарушения на въздушното ѝ пространство.

    510

    2

    sandman

    25.09 2025 в 22:16

    -0
    +0
    Тялото на Александър Федотов, бивш председател на Комитета за развитие на транспортната инфраструктура на Санкт Петербург, беше открито в Московска област. Руските медии твърдят, че той се е самоубил. Той беше открит вчера под прозорците на хотел „Шератон“.

    3060

    1

    helper68

    25.09 2025 в 22:00

    -0
    +0
    Дано имат безнзинец.. - Недостигът на гориво налага затварянето на бензиностанции в цяла Русия
    В Русия броят на бензиностанциите е намалял с 2,6%, или 360 обекта, от края на юли на фона на продължаващите прекъсвания в доставките на гориво, като някои области са изправени пред особено сериозни проблеми.
    Източник: Руският вестник „Комерсант“
    Ukrainska Pravda
     
