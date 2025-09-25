Европейски дипломати предупредиха Кремъл за готовност руските самолети във въздуха на НАТО да бъдат сваляни

Европейски дипломати са предупредили Кремъл, че повече няма да търпят руски самолети да нарушават въздушното пространство на страни от НАТО и че са готови да отговорят на удара.

Това е станало на среща в Москва с посланиците на Великобритания, Франция и Германия, които изразили своята загриженост от нахлуването на три руски изтребителя във въздуха на Естония, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Дипломатите смятат, че инцидентът е бил умишлен и е бил по команда на руското военно ръководство. Руски дипломат е отговорил, че нарушението на въздушното пространство е било отговор на украински атаки срещу Крим. Кремъл счита, че такива операции биха били невъзможни без подкрепата на НАТО, поради което Русия смята, че вече е въвлечена в конфронтация с европейските страни.

По време на срещата руският екип подробно е записвал случващото се, отбелязва изданието. Европейските дипломати предположили, че са били инструктирани да докладват в детайли позицията на НАТО на висшето си ръководство.

Представител на германското правителство обясни, че посланиците са предупредили Москва да спре с нахлуванията.

Естония, а след нея и НАТО, съобщиха за нахлуване на три руски изтребителя във въздушното пространство на страната миналия петък. Москва отрича. Този инцидент беше предшестван от нахлуване на двайсетина руски дрона във въздушното пространство на Полша. Двете страни започнаха консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.