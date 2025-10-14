ЕК ще предложи още държави в стената срещу дронове

Европейската комисия предложи разширяване на инициативата за „стена срещу дронове“ на източния фланг на Европа, за да защити целия континент, след като някои региони заявиха, че се чувстват изоставени, съобщава агенция "Ройтерс", като се позовава на двама служители на ЕС и дипломат от ЕС.

Предложението за по-широка „Европейска инициатива за защита от дронове“ ще бъде включено в „пътна карта за готовност за отбрана“, която ще бъде представена в четвъртък от Комисията.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи „стена от дронове“, след като миналия месец около 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, членка на ЕС и НАТО, припомня "Ройтерс".

Служители на Комисията са заявили, че идеята е да се противодейства на бъдещи набези чрез изграждане на мрежа от сензори, електронни системи за заглушаване и оръжия от балтийските държави до Черно море.

Източноевропейските държави приветстваха предложението ѝ, но страните от Южна и Западна Европа заявиха, че то пренебрегва заплахите от дронове в тяхната част на континента, допълва агенцията.

Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус намекна, че се подготвя промяна, като използва старите и новите имена на проекта в речта си на конференция по отбрана в Брюксел във вторник.