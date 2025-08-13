Дронове камикадзе на ВСУ удариха нефтопровода Дружба, един от най-големите в света

Украински дронове камикадзе атакуваха компресорна станция на тръбопровода „Транснефт Дружба“ в Брянска област. Това съобщиха от източници в Главното управление разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна и впоследствие новината беше потвърдена и от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.
„Дронове камикадзе на военното разузнаване атакуваха поредна цел от нефтогазовата инфраструктура на държавата-агресор. Този път ГУР удари основна компресорна станция на тръбопровода „Транснефт Дружба“ в град Унеча в Брянска област“, отбелязаха те.
Според източници операцията е проведена съвместно с подразделения на Силите за отбрана на Украйна. Генералният щаб отбеляза, че в района на сградата на компресорната станция са регистрирани щети и мащабен пожар. Има и информация за експлозии в района на резервоарния парк и зоната, където се намират магистралната и подпорните помпи.
„Унеча“ е най-големият възел от магистралната нефтопроводна мрежа „Дружба“, собственост на холдинговата компания АК „Транснефтепродукт“, която участва в снабдяването на военно-промишления комплекс на страната агресор. Основната функция на станцията е транспортирането на петрол по тръбопроводната система, чиято обща дължина е около 9 хиляди километра. Станцията има капацитет да изпомпва 60 милиона тона суровини годишно.
По нефтопровода Дружба доставя петрол за редица държави от Европа.
