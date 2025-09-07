Десетки хиляди на протест в Йерусалим искат край на войната в Газа

В една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега, десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, за да поискат освобождаване на израелските заложници и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА.
Форумът, представляващ семействата на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в Газа, призова Нетаняху незабавно да изпрати делегация за преговори, за да бъде обсъдено прекратяването на войната и освобождаването на всички израелски заложници. "Хамас" потвърди съгласието си с предложението за примирие, направено снощи от международните посредници.
Вече 3 седмици Израел не е откликнал на отговора на "Хамас" към посредниците, заяви форумът, призовавайки правителството на Нетаняху да приеме сегашното предложение и да започне преговори за постигане на споразумение за връщането на всички заложници.
Предложението включва 60-дневно примирие, по време на което първоначално 10 живи заложници ще бъдат разменени за палестински затворници.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Александър Йорданов: Руски негодници се опитаха да убият Фон дер Лайен в България
Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София
Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София
Засичат официално средна скорост от полунощ, първо на 22 отсечки