Чист тероризъм: Русия уби с авиобомба 21 възрастни украинци, чакащи да си вземат пенсиите

Повече от 20 цивилни украинци загинаха по време на руски удар по село Яровая в Донецка област. Това съобщи в Telegram канала си президентът Володимир Зеленски.

Той определи поредното варварство на московските нашественици като „откровено брутално“.

„Директно по хора. Обикновени цивилни. По времето, когато се изплащаха пенсиите. Според предварителна информация броят на загиналите е над 20 души. Нямам думи“, се казва в поста на Зеленски.

Той отбеляза, че подобни удари от страна на Русия не трябва да остават без подобаваща реакция от света.

„Руснаците продължават да унищожават животи, но избягват нови силни санкции, нови силни удари. Светът не трябва да мълчи. Светът не трябва да остава безучастен. Нуждаем се от реакция от Съединените щати. Нуждаем се от реакция от Европа. Нуждаем се от реакция от двадесетте. Нуждаем се от силни действия, за да спре Русия да носи смърт“, пише Зеленски.

В същото време, ръководителят на Донецката областна държавна администрация Вадим Филашкин съобщи, че в резултат на удара са убити най-малко 21 души и същият брой са ранени.

„Руснаците нападнаха хора, докато раздаваха пенсии. Това не са военни действия - това е чист тероризъм. Спасители, лекари, полиция и местни власти в момента работят на мястото на инцидента. Помагаме на пострадалите и установяваме точните последици от това престъпление“, добави той.

Главният изпълнителен директор на „Укрпоща“ Игор Смелянски потвърди, че днес Русия е пуснала KAБ срещу хора, които получават пенсии в Донецка област, убивайки над 20 души и ранявайки други. Сред ранените е и ръководителят на клона на „Укрпоща“.

„Ръководителят на нашия клон, Юлия, е ранена. Благодарение на бързата помощ, която нашият шофьор ѝ е оказал, животът ѝ не е в опасност - тя вече е в болница“, отбеляза Смелянски.

Той подчерта, че от началото на войната компанията постоянно променя процедурите си за сигурност. Според него, за да се намали рискът са били предприети действия, но „очевидно някой е предал координатите“.

Руската федерация обстрелва масирано Запорожка област вечерта на 8 септември и през нощта на 9 септември. В резултат на нападението загина жена и бе ранен друг човек. Според местните власти руската армия е нанесла удари по Приморское с FPV дрон, жената е починала на място. Известно е, че общо през деня руснаците са нанесли 474 удара по 14 населени места в Запорожка област.

Съобщава се също, че броят на загиналите в Киев в резултат на руския обстрел на 7 септември се е увеличил. Общо, според Държавната служба за извънредни ситуации на Киев, в резултат на руската терористична атака са загинали трима души, включително дете.

Тогава началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко заяви, че в столицата руснаците са убили майка и 3-месечния ѝ син, а бащата е тежко ранен.