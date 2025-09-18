Бриджит Макрон ще доказва в съда, че е жена

OFFNews 18 септември 2025 в 17:11 1197 7
Брдижит Макрон

Снимка БГНЕС
Брдижит Макрон

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят научни доказателства пред съд в САЩ, за да оборят твърденията, че г-жа Макрон е родена като мъж.

Адвокатът на семейството, Том Клеър, обяви пред Би Би Си, че двамата ще приложат документацията в рамките на дело за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс. Поводът е, че тя многократно е разпространявала убеждението си, че Брижит Макрон е транссексуална.

Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска.

Клеър подчерта, че клеветите са били „изключително травмиращи“ за първата дама и представляват „ненужен шум“ в живота на президента. „Всеки, който съчетава кариера с личен живот, знае какво е да атакуват семейството ти. Това тежи, дори и да си държавен глава“, коментира той.

По думите му ще бъдат представени и експертни свидетелства с научен характер. Макар да не разкрива подробности, адвокатът увери, че двойката е готова „както общо, така и конкретно“ да докаже пълната неоснователност на обвиненията. „Много е неприятно човек да бъде принуден да предоставя подобни доказателства публично, но тя е решена да мине през това, за да изчисти името си“, допълни Клеър.

На въпрос дали семейството възнамерява да представи и снимки на Брижит по време на бременност и в ролята ѝ на майка, адвокатът потвърди, че такива съществуват и ще бъдат приложени в съда „при спазване на правилата и стандартите“.

Кандейс Оуенс, бивш коментатор на консервативната медия Daily Wire и инфлуенсър с милиони последователи, нееднократно е заявявала, че е убедена в твърдението си. През март 2024 г. дори обяви, че залага „цялата си професионална репутация“ върху него.

Историята тръгва от маргинални онлайн среди години по-рано, най-видимо чрез видео в YouTube от 2021 г., създадено от френските блогърки Амандин Роа и Наташа Рей.

Семейство Макрон първоначално спечелиха дело за клевета срещу тях във Франция през 2024 г., но решението бе отменено през 2025 г. на втора инстанция поради съображения за свобода на изразяване, а не заради достоверност на обвиненията. Двойката обжалва това решение.

През юли 2025 г. семейство Макрон заведоха ново дело срещу Оуенс в САЩ. В иска се твърди, че тя „съзнателно е игнорирала всички достоверни доказателства, които опровергават твърденията ѝ, за да даде платформа на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

В американските дела за клевета, когато става дума за публични личности, ищецът трябва да докаже т.нар. „действително злонамерено намерение“ — че ответникът е разпространявал неверни твърдения умишлено или с пълно пренебрежение към истината.

    Vitorio

    18.09 2025 в 19:47

    -0
    +0
    Johnny B Goode
    Невеж профан не се изказвай когато не си запознат с казусът.
    Нямаш никаква представа за това семейство от ада(Макрон) какво направи с Франция и до какво разорение я доведе.... само на базата на това би трябвало да се търсят някакви алтернативни обяснения, за това кои са тези психари и некадърници появили се от никъде и съсипали петата република!

    Защото скалъпеното обяснение за 40 годишната учителка и нейната 15 годишна "тръпка" не са достатъчни, все пак говорим за родината на Маркиз дьо Сад и нещата винаги са доста по дълбоки и интересни, та благодарение на Кандис станаха достъпни и за не говорещите френски...

    Ти виж се поинтересувай за Джустин Кастро и от къде се появи в Канада та да я съсипе :)

    2973

    6

    Johnny B Goode

    18.09 2025 в 19:22

    -0
    +3
    Е те затова виреят такива като Кандис. Защото има говеда които им "вярват за всичко", и им е " джънгъл кралица".
    Като казваше професор Брадистилов на времето, "докато има говеда, ще има и касапи".

    405

    5

    Vitorio

    18.09 2025 в 18:23

    -3
    +0
    П.П Редно е да се отдаде заслуженото и на френският автор и разследващ журналист Ксавие Пусар, който е написал цяла книга по въпроса(Becoming Brigitte) и фактически даде целия си материал на Кандис да го презентира пред англоезичната публика... Така че тя е по скоро в ролята на разказвача, но определено Ксавие е "сценариста"!

    405

    4

    Vitorio

    18.09 2025 в 18:07

    -3
    +0
    Предаванията на Кандис по въпроса са по интересни от който и да е сериал. В края на миналата зима ги гледах и след всяко едно усещането ми беше все едно съм гледал "Мълчанието на агнетата" за първи път+("Бебето на Розмари")!
    Обичам Кандис, и й вярвам за всичко, тя е моята лична джънгъл'Кралица и Опра едновременно! Кандис е може би най смелият жив човек в настоящето...

    3146

    3

    1215

    18.09 2025 в 17:53

    -0
    +0
    Щом и французите загубиха добрия тон,значи светът действително върви към упадък.

    15925

    2

    bls

    18.09 2025 в 17:26

    -0
    +7
    Е, представя лабораторно изследване, че има съответните хромозоми на човешки индивид от женски пол и готово. Не би следвало да е трудно за доказване.

    142

    1

    Октим

    18.09 2025 в 17:24

    -0
    +7
    Боже мили! И те ли подхождат инфантилно като най-малките деца за да могат да угодят на идиотщините, които разни олигофрени измислят за тях?
     
