Близо 1000 туристи са блокирани под Еверест

06 октомври 2025
Снимка GettyImages
Около хиляда туристи са блокирани по тибетските склонове на Еверест, съобщават властите. Причината е необичайно силни снеговалежи и дъждове в Хималаите. 

Около 350 туристи са били евакуирани на безопасно място в местно селище, а с останалите над 200 души е установен контакт, посочват китайските държавни медии.

Това се случва на фона на дни на екстремни метеорологични условия в региона.

В съседен Непал най-малко 47 души са загинали от петък насам след проливни дъждове, предизвикали свлачища и наводнения.

