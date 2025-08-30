Бивш председател на Върховната рада е убит в Украйна

Бившият председател на Върховната рада Андрей Парубий е убит в Лвов (Лвив на украински). Той е получил наранявания, несъвместими с живота, смъртта му е настъпила преди медицински екип да стигне до мястото, заяви началникът на спешната медицинска служба в град Андрей Васко, цитиран от Укринформ.

Националната полиция съобщи, че в Лвов е убит известен общественик и политик на Украйна, роден през 1971 г. Председателят на Лвовската областна военна (държавна) администрация Максим Козицки потвърди в Telegram, че става дума за Андрий Парубий.

Националната полиция от своя страна съобщи, че около обяд е получено обаждане на телефон 102 за стрелба в района на Сихив в Лвов.

„Починалият е известен общественик и политик, роден през 1971 г.“, заяви Националната полиция в съобщение в Telegram, преди името на политика да бъде официално публикувано.

Изданието съобщи още, че служители на реда работят по установяване на самоличността на стрелеца и местоположението му.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски също реагира на инцидента. „Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що съобщиха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Андрей Парубий почина. Моите съболезнования на семейството и приятелите му“, написа той в Telegram.

Кметът на Лвов Андрей Садовый също писа за инцидента. „Днес най-важното е правоохранителните органи да открият убиеца и да установят всички обстоятелства. Това е въпрос на сигурност в страна във война, където, както виждаме, няма абсолютно безопасни места“, отбеляза той, цитиран от УНИАН.