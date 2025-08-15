Белият дом обяви кога си тръгва Тръмп от Аляска

По пътя: Путин разглежда завод за производство на витамини в Магадан, преди да пристигне за срещата в Анкоридж

OFFNews 15 август 2025 в 07:07 1733 1

Снимка БТА/АП

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 6,45 ч. източноамериканско време (13,45 ч. българско време), предаде Ройтерс, като се позова на приблизителен график, разпространен от Белия дом. 

Срещата на върха ще започне в 11 ч. местно време в Анкоридж (22 ч. българско време).

Тръмп ще отпътува от Анкоридж за Вашингтон в 17,45 ч. (4,45 ч. българско време на 16 август). 

Президентът на Русия Владимир Путин по пътя си към Аляска за руско-американската среща на върха ще посети Магадан, съобщи прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

Путин ще разгледа предприятие, парк и дом на културата и спорта. „Там има много успешно промишлено производство, доста високотехнологично. Там се произвеждат витамини на основата на рибено масло и т.н.“, обясни Песков, цитиран от БТА. „Наистина нашите препарати, витамин D и всички останали, не отстъпват на чуждестранните аналози. И това го казвам не, за да се хвалим, а защото е факт“, допълни той.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    15.08 2025 в 07:52

    -0
    +4
    Как може да се разпознае една тоталитарна кочина? Освен всичките други белези, Бащиците обичат да разглеждат разни заводи. :D
     
    X

    Неразказаната мръсна история на Варна, която доведе до ареста на кмета Благомир Коцев