Белият дом обяви кога си тръгва Тръмп от Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 6,45 ч. източноамериканско време (13,45 ч. българско време), предаде Ройтерс, като се позова на приблизителен график, разпространен от Белия дом.

Срещата на върха ще започне в 11 ч. местно време в Анкоридж (22 ч. българско време).

Тръмп ще отпътува от Анкоридж за Вашингтон в 17,45 ч. (4,45 ч. българско време на 16 август).

Президентът на Русия Владимир Путин по пътя си към Аляска за руско-американската среща на върха ще посети Магадан, съобщи прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

Путин ще разгледа предприятие, парк и дом на културата и спорта. „Там има много успешно промишлено производство, доста високотехнологично. Там се произвеждат витамини на основата на рибено масло и т.н.“, обясни Песков, цитиран от БТА. „Наистина нашите препарати, витамин D и всички останали, не отстъпват на чуждестранните аналози. И това го казвам не, за да се хвалим, а защото е факт“, допълни той.