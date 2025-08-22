Белгия пуска система с AI в помощ на ватманите. Ще ги предупреждава за опасности

Обществената транспортна компания „De Lijn“ тества нова интелигентна система за подпомагане на ватмани в Антверпен, предаде белгийската новинарска агенция Белга. Системата, разработена от базираната в Гент технологична компания OTIV, използва камери, сензори и изкуствен интелект, за да предупреждава водачите за потенциални опасности, като пешеходци, велосипедисти или препятствия по релсите.

Технологията е предназначена да съкрати времето за реакция на ватманите и да подобри сигурността на всички участници в движението. Тя автоматично разпознава какво се случва около трамвая и издава аудиовизуални предупреждения, ако бъде идентифициран опасност.

Първоначалните тестови пускания са били успешни, съобщават от „De Lijn“, цитирани от БТА. През следващите месеци ще се проведат допълнителни изпитвания при различни условия на движение, включително в пикови часове и нощно време. Системата ще бъде монтирана на няколко трамвая, като водачите ще участват доброволно.

Пилотният проект е част от ARISE, по-широк европейски изследователски проект, финансиран от Европейския съюз. Университети в Лондон и Барселона също участват, като ще оценят научно въздействието на технологията върху водачите. Като част от проучването ватманите ще носят устройства за наблюдение, които ще записват мозъчната активност и нивата на стрес.