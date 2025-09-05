Азербайджан може тайно да е дал изтребители на Украйна

Украинските въоръжени сили използват изтребители МиГ-29, които вероятно са били на въоръжение в азербайджанската армия. Това съобщи специализираното издание The War Zone.

Медията се позовава на снимка на МиГ-29, публикувана предния ден в X-акаунт Status-6 (Military & Conflict News). Авторът на снимката отбелязва, че изтребител, който в момента се използва от украинските въоръжени сили, има „азербайджански камуфлаж“.

Status-6 (Military & Conflict News) съобщи, че към началото на пълномащабното нахлуване в Руската федерация през февруари 2022 г. три МиГ-29 на азербайджанските ВВС са били на ремонт в Лвов и по-нататъшната им съдба е неизвестна.

„Някои твърдяха, че са били унищожени от руски удари. Както сега се оказва, поне един от тях е в изправност“, се казва в публикацията.

The War Zone обясни, че типичната азербайджанска камуфлажна схема за самолети съчетава сини, сиви и лилаво-сиви цветове. На снимката МиГ-29, очевидно (ако снимката не е редактирана), изпълнява бойна мисия със среднообхватни ракети „въздух-въздух“ Р-27 (AA-10 Alamo) и късообхватни Р-73 (AA-11 Archer).

Журналистите отбелязват, че има предположения, че Азербайджан може неофициално да е оказал военна подкрепа на Украйна, включително под формата на високоточни бомби и 82-мм минохвъргачки.