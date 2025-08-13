Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея - Ким Кун Хи - по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция, предадоха световните медии.

Обвиненията включват нарушения на законите за капиталовия пазар и финансовите инвестиции, както и законите за политическите фондове.

Часове след като Централният окръжен съд в Сеул разгледа искането на прокурорите, 52-годишната жена бе арестувана. Съдът одобри заповедта, като се позова на риск от подправяне на доказателства.

С този арест Южна Корея за първи път в историята си има бивш президент и първа дама зад решетките – драматичен обрат за някогашната първа двойка. Той последва след шокиращата декларация за военно положение на бившия президент Юн Сук Йеол от 3 декември, която доведе до разполагане на въоръжени войници в парламента, но бе бързо блокирана от опозицията.

Юн беше подложен на импийчмънт и отстранен от длъжност през април заради обявяването на военно положение. Tова доведе до провеждането на предсрочни избори през юни.

Той е арестуван и задържан заради обявяването на военно положение.