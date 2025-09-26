''Алтернатива за Германия'' е изгонена от централата си

Германските правосъдни власти издадоха заповед към крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) да напусне главната си централа през следващата година.
По този начин отсъдиха в полза на собственика на помещението, който е в съдебен спор с главната опозиционна сила в страната, предаде Франс Прес.
Окръжният съд в Берлин отсъди в полза на австрийския притежател на сградата, който е помолил политическата формация да я напусне.
Причината - АзГ е нарушила условията на договора за наем по време на вечерта след местните избори през февруари тази година, когато партията е отпразнувала рекордния си резултат.
26.09 2025 в 12:44
