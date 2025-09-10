Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че руски дронове са нарушили въздушното пространство на страната.
Според изявление на командването на полските въоръжени сили в социалната мрежа X, това е „акт на агресия“, който представлява пряка заплаха за гражданите на страната.
„В резултат на днешното нападение на Руската федерация на територията на Украйна се е случило безпрецедентно нарушение на полското въздушно пространство от обекти от типа дронове. Това е акт на агресия, който представлява реална заплаха за безопасността на нашите граждани“, се казва в изявлението.
По заповед на оперативния командир на въоръжените сили „незабавно бяха започнати отбранителни процедури“. Отбелязва се, че полска и съюзническа разузнавателна техника е проследила няколко обекта с помощта на радар и по отношение на тези, които биха могли да представляват заплаха, командирът на Оперативното командване на въоръжените сили е решил да ги неутрализира.
„Някои от дроновете, навлезли в нашето въздушно пространство, са свалени. Търсенето и локализирането на възможните места на падането на тези обекти продължава“, се казва в изявлението.
Полша следи текущата ситуация, а силите за противовъздушна отбрана остават „в пълна готовност за по-нататъшни действия“, заявяват от командването във Варшава.
А дори и бункерният сопол не е толкова тъп да атакува цел на натовска територия. Това го е оставил на такива като теб.
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
