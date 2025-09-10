Акт на агресия: Руски дронове навлязоха в Полша

OFFNews 10 септември 2025 в 08:27 5888 9
шахеди
Руски шахеди.

Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че руски дронове са нарушили въздушното пространство на страната.

Според изявление на командването на полските въоръжени сили в социалната мрежа X, това е „акт на агресия“, който представлява пряка заплаха за гражданите на страната.

„В резултат на днешното нападение на Руската федерация на територията на Украйна се е случило безпрецедентно нарушение на полското въздушно пространство от обекти от типа дронове. Това е акт на агресия, който представлява реална заплаха за безопасността на нашите граждани“, се казва в изявлението.

По заповед на оперативния командир на въоръжените сили „незабавно бяха започнати отбранителни процедури“. Отбелязва се, че полска и съюзническа разузнавателна техника е проследила няколко обекта с помощта на радар и по отношение на тези, които биха могли да представляват заплаха, командирът на Оперативното командване на въоръжените сили е решил да ги неутрализира.

„Някои от дроновете, навлезли в нашето въздушно пространство, са свалени. Търсенето и локализирането на възможните места на падането на тези обекти продължава“, се казва в изявлението.

Полша следи текущата ситуация, а силите за противовъздушна отбрана остават „в пълна готовност за по-нататъшни действия“, заявяват от командването във Варшава.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3710

    9

    Д-р Мазникуров

    10.09 2025 в 10:38

    -0
    +0
    Ей, нещастник, LegendofZelda, русоробски мърсол ибрикчия, ти за "невинните руски войници" ли си дошъл да ни ревеш тук, а? То наистина наглостта ви няма граници, какво ли се чудя и аз! Чудя се, да се смея ли като ти чета гадостите, или да те изритам с всичка сила в миризливия копейковски гЪZZ, че да получиш диагноза "тежка фрактура на тазо-бедрената кост"! Я да взема и двете да сторя за най-сигурно!

    24568

    8

    dolivo

    10.09 2025 в 10:23

    -0
    +3
    снимащи дронове хубаво, като им дефектираха сателитите колхозни

    500

    7

    Незначителен червей

    10.09 2025 в 10:03

    -0
    +3
    LegendOfZelda аз съм защото ми харесва Европа ,начина на мислене и живота ,порядки и т.н. И защото тези стойности и структури дърпат човечеството напред. Другото е раждане ,тоалетна,смърт. Аз съм за бъдещето и за западните стойности. Да живее Европа А един от моите Господи е Форест Гъмп. Също наивник.

    1170

    6

    ob1

    10.09 2025 в 09:27

    -0
    +3
    Зелка, няма такова животно "руски дрон", има ирански, понимаеш?
    А дори и бункерният сопол не е толкова тъп да атакува цел на натовска територия. Това го е оставил на такива като теб.

    3200

    5

    LegendOfZelda

    10.09 2025 в 09:22

    -36
    +0
    Значи всеки ден западни оръжия убиват руски войници, но когато руски дронове направят няколко снимки в НАТОвска територия, " Империааалиистиии" ) Сега снимат, другият път ще се взривят в склад за оръжия в Полша. Може и в Германия. И дори наивниците в този форум ще разберат колко струва артикал 5-цата ))

    242

    4

    Октим

    10.09 2025 в 09:06

    -0
    +10
    Изродите вече си търсят със свещ унищожението!

    500

    3

    Незначителен червей

    10.09 2025 в 09:05

    -0
    +10
    Лошо. Лошото е че руснаците няма какво повече да губят и освен да подпалят света друг вариант нямат. Затова цивилизованата Европа иска да преговаря ,знаейки за сатрапа срещу себе си за да има и дръги варианти за да има бъдеще. Сега има само вариант разрушения до края. Лошо.

    3028

    2

    Valioka

    10.09 2025 в 08:59

    -0
    +10
    Най-накрая, ей, най-накрая се осмелиха да свалят рашистки дронове, нарушили въздушното пространство. Откога рашките се пробват, а поляците само уведомяваха и се възмущаваха...

    4764

    1

    Kilca

    10.09 2025 в 08:42

    -0
    +27
    Пробват империалистите как ще реагираме.
     
    X

    Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.