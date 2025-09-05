Адаш на Марк Зукърбърг съди Фейсбук, бил е блокиран и набеден за ''имитиране на известна личност''

Американски адвокат на име Марк С. Зукърбърг със същото име и фамилия като основателя на Фейсбук - Марк Зукърбърг- ще съди социалната мрежа, след като неговият акаунт е бил многократно блокиран с обяснението, че „имитира известна личност“, предаде Би Би Си.

Акаунтът на Марк С. Зукърбърг е бил деактивиран пет пъти през последните осем години, като това му е струвало хиляди долари загуби в бизнеса.

В съдебния иск, внесен в Marion Superior Court в Индиана, се посочва, че компанията Meta е нарушила договора, защото е премахнала неправилно реклами за 11 000 долара, които адвокатът е платил.

„Това е като да купиш билборд край магистрала, да платиш за него, а после някой да сложи огромно покривало върху него и да не получиш ползата от това, за което си платил“, казва още адвокатът.

Марк С. Зукърбърг, който се занимава с банкрутни дела, е споделил с медиите, че Фейсбук многократно го е обвинявал, че не използва „истинското си име“. Той е предоставил лична карта, кредитни карти и множество свои снимки, за да докаже самоличността си.

Акаунтът му беше блокиран през май и беше възстановен едва след подаването на съдебния иск. От Мета обяснили, че деактивирането е станало по погрешка и увериха, че работят, за да предотвратят подобни инциденти в бъдеще.