Ексклузивно Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия

2 жертви след удар на американската армия по кораб. Май превозвал наркотици

OFFNews 22 октомври 2025 в 21:05 336 0
Илюстративна снимка: американският ескадрен миноносец

Снимка Снимка: АП/Bernat Armangue
Илюстративна снимка: американският ескадрен миноносец "Грейвли"

Американската армия е нанесла снощи удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в Тихия океан до бреговете на Южна Америка, предаде Ройтерс.

Пентагонът потвърди удара, като съобщи, че има две жертви, информира Франс прес.

Това е първата известна операция на американските военни в Тихия океан от началото на новата офанзива срещу трафика на наркотици, в рамките на която бяха нанесени най-малко седем удара в Карибско море, посочва Ройтерс, допълвайки, че това е повишило напрежението между САЩ от една страна и Венецуела и Колумбия от друга.

Силите на САЩ в Карибско море включват ескадрени миноносци, ядрена подводница, изтребители Ф-35 и около 6500 военнослужещи, посочва Ройтерс.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ива Митева: НС може да се бутне само отвътре