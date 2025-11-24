Нов протест на младите лекари (ОБНОВЯВА СЕ)

Нов протест на младите лекари под надслов "Няма да ни излъжете" се провежда днес пред Министерство на здравеопазването. Специализантите са недоволни от промените в бюджета, с които трябваше да се удовлетворят техните искания за по-добри условия на труд и по-достойно заплащане.

Това е седми пореден протест на младите лекари в рамките на няколко месеца. На него присъстват и представители на "Демократична България".

"Те ги хвърлят тези пари и казват на хората, че са за нас, но не казаха как точно ще стигнат до нас. И в крайна сметка това, което ще се получи, е че следващата година колегите ще продължават да получават тези обидни заплащания и ще се питат: добре, къде са тези пари? И те няма да стигнат до нас. Ще стигнат отново при директорите и отново от тях ще зависи дали ще ги разпределят до тези, които извършват реално работата", заявяват протестиращите.

Те изразиха и недоволството си от начина, по който ще се разпределят средствата по клиничните пътеки в бюджета.

"Всичките срещи са абсолютен фарс. Представител на управляващите ни каза в неформален разговор, че реформа в здравеопазването няма да се случи", допълват те.

Те повториха, че искат ефективни механизми, които да дадат отчетност за разпределянето на средства в здравеопазването.

"Наляха пари в система, пълна с дупки. Там, където е текло, ще тече пак", казват още младежите.

Думата взе и студентка по икономика от УНСС, която призова студентите и преподавателите от цялата страна за съпричастност, независимо от специалността си.

Кремена Боянова, специализант по очни болести, разказа, че още от малка е искала да бъде педиатър, но работата не е била това, което очаква. Сблъсква се е с липса на персонал, ниски заплати и тежки дежурства. Впоследствие тя се насочва към офталмологията, но посочва, че изброените от нея проблеми не могат да продължават да бъдат игнорирани и е нужна промяна.

На протеста присъства и Велислав Величков - председател на Инициатива "Правосъдие за всеки". Той призова за обединение за решаване на проблемите както в здравеопазването, така и в образованието, и в правосъдието.

Протестиращите се насочиха към Орлов мост. Скандират "Оставка", "Няма да търпим и няма да мълчим", "Вие сте позор" и "Тошко в Сицилия".