Желязков се хвали с рекордно увеличение на приходите в бюджета - 6 милиарда лева повече от 2024 г.

Тази година България има рекордно увеличение на постъпленията в бюджета - 6 милиарда лева повече от 2024 година. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Копенхаген, където участва в Неформалната среща на Европейския съвет.

Желязков каза, че в момента дефицитът е 2,4%. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирано, а за 2026 година ще внесем до края на октомври бюджет, в който дефицитът ще бъде до 3%, заяви той.

Премиерът очаква в най-скоро време страната ни да получи както второ, така и трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, които са разчетени в приходната част на бюджета.

България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“

Желязков коментира и темата за създаване на европейска „стена срещу дронове“ по повод дискусиите в Копенхаген.

В дългосрочен план трябва да изградим необходимата степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане и унищожаване на вражески летателни апарати. Това трябва да става в оперативна съвместимост и с възможностите, които има НАТО в охраняването и защитата на Източния фланг, заяви министър-председателят.

Източният фланг на Европейския съюз в голямата си степен съвпада с Източния фланг на НАТО, а защитата му не е самоцел, а проактивно действие, свързано с провокациите на Руската федерация по границите на страните членки от фланга. Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса, добави министър-председателят.

България ще участва "посредством заявените проекти чрез възможностите по линия на европейския механизъм SAFE", каза Желязков.

Попитан за предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща решенията, свързани с разширяването на Европейския съюз, да се взимат с квалифицирано мнозинство, Желязков каза, че доверието в ЕС се гради и на механизма за взимане на решения:

"Когато този механизъм изисква единодушие, евентуална промяна на необходимото мнозинство от страна на държавите членки по чувствителни теми, каквато е разширяването, каквато е многогодишната финансова рамка, биха създали лош прецедент, който не е полезен за доверието в Съюза: това е нашата позиция и тя е подкрепена и от всички решения и декларации, които Народното събрание е приело и от програмата на правителството по отношение на разширяването към Западните Балкани" - заяви Желязков.