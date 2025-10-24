Желязков събира шест министри и службите за бургаската рафинерия

Премиерът Росен Желязков свиква днес работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

Американските санкции ще засегнат и бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим", защото над 50% от капитала й се притежава косвено от руската "Лукойл", обяви премиерът.

Щест министри ще му докладват пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

"Имаме един месец да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт. Това не възпрепятства доставката и преработката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол", обясни вчера премиерът.