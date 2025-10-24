Желязков събира шест министри и службите за бургаската рафинерия

Премиерът свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл

OFFNews 24 октомври 2025 в 08:57
Премиерът Росен Желязков

Снимка БГНЕС/архив
Премиерът Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков свиква днес работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

Американските санкции ще засегнат и бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим", защото над 50% от капитала й се притежава косвено от руската "Лукойл", обяви премиерът.

Щест министри ще му докладват пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас. 

"Имаме един месец да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт. Това не възпрепятства доставката и преработката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол", обясни вчера премиерът.

    4005

    1

    PaulPierce

    24.10 2025 в 09:08

    -0
    +0
    Интересно в пресата почти липсва информацията, че последната седмица "случайно" пламват пожари в 3-4 рафинерии в Унгария, Румъния и Словакия и всички са собственост на Лукойл или преработват руски нефт.
     
