ВМЗ Сопот отговаря на президента и Цанов: Невярна информация, поставя страната под риск като евроатлантически партньор

ВМЗ-Сопот излезе с официална позиция по повод видеоклипа на журналиста Станислав Цанов, публикуван в YouTube, заради който президентът Румен Радев обяви, че ще внесе в компетентните органи сигнал за нарушения в завода.

Държавният глава обяви това след среща с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов. По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода, съобщиха от пресцентъра на президентството вчера.

Всичко това се случва няколко седмици след като германският концерн „Райнметал“, най-големият оръжеен производител в Европа, обяви, че ще участва в строителството на два завода в България за производство на барут и на снаряди - в съвместна инвестиция с ВМЗ-Сопот.

Станислав Цанов преди да стане ютубър, работи в партийната телевизия на партия "Атака" - "Алфа".

След новината, че президентът Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че тези действия са опит за подплашване германската компания "Райнметал", с цел тя да се откаже да инвестира у нас.

От ВМЗ Сопот пък излязоха с позиция "във връзка с публикуван видеоматериал в интернет-платформата YouTube, със заглавие „БГ схемите с ОРЪЖИЕ /човек отвътре/“, в която се казва:

„Поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина. Маскираният интервюиран работник сам потърси контакт с ръководството на дружеството, за да поднесе извиненията си и да признае, че е бил подведен от информационните си източници. ВМЗ е структуроопределящо предприятие по отношение икономическото и социално развитие на целия регион и като такова няма да допусне безпочвени обвинения чрез непроверени и тенденциозно изнесени „факти“.

Към момента средната брутна работна заплата в завода е 2430 лв., осигуряват се 200 лв. месечно ваучери за храна на всички работници и служители. ВМЗ има сключени договори за сътрудничество с техническите университети в Пловдив, София и Габрово, като поема разходите за обучение на нашите служители и гарантира реализацията им завършване на определена степен на образование. По отношение подобряване условията на труд са направени инвестиции за милиони левове, като постоянно се изграждат нови и реновират наличните производствени мощности. Само в инвестиционната програма, която в момента се изпълнява, е заложено изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващите, които са на стойност десетки милиони левове.

Във ВМЗ Сопот работят 4950 души, зад които стоят ръководството на дружеството в партньорство със синдикалните организации. Няма да допуснем накърняване на техните права и интереси, и уверяваме обществеността, че дружеството се управлява изключително прозрачно, спазвайки законите на Република България, а дейността ни периодично се проверява от компетентните органи.

Ръководството на „ВМЗ“ ЕАД, Сопот остро възразява поднесената невярна, тенденциозна и непроверена информация в цитирания видеоклип да бъде използвана за политически цели! Налице е риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор.“