Парламентарната група на "Възраждане" няма да влиза в пленарна зала през септември, обяви лидерът на формацията Костадин Костадинов.
Той посочи, че изключения ще се правят само при гласуване на вот на недоверие или важни законопроекти.
"Нашето присъствие към този момент е контрапродуктивно", каза той.
Във времето, в което депутатите от "Възраждане" не са в зала, те ще са на посещения из страната. Костадинов обяви, че е поставил задача на народните представители от групата му - да не остане място, което не е посетено.
Решението на "Възраждане" идва след поредния провален опит за провеждане на референдум за запазване на българския лев. Искането за провеждане на национално допитване бе отхвърлено със 110 гласа "против" и 65 "за" ("Възраждане", "Величие", МЕЧ и ИТН).
Не само в този момент. Копейките са вредители по принцип. Колкото по-скоро влязат на топло, толкова по-добре. Национални предатели!
