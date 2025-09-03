''Възраждане'' няма да влиза в пленарна зала през септември

OFFNews 03 септември 2025 в 13:35 337 4
Костадин Костадинов

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

Парламентарната група на "Възраждане" няма да влиза в пленарна зала през септември, обяви лидерът на формацията Костадин Костадинов.

Той посочи, че изключения ще се правят само при гласуване на вот на недоверие или важни законопроекти. 

"Нашето присъствие към този момент е контрапродуктивно", каза той.

Във времето, в което депутатите от "Възраждане" не са в зала, те ще са на посещения из страната. Костадинов обяви, че е поставил задача на народните представители от групата му - да не остане място, което не е посетено.

Решението на "Възраждане" идва след поредния провален опит за провеждане на референдум за запазване на българския лев. Искането за провеждане на национално допитване бе отхвърлено със 110 гласа "против" и 65 "за" ("Възраждане", "Величие", МЕЧ и ИТН).

    2010

    4

    dapeev

    03.09 2025 в 14:08

    -0
    +0
    Че как ще влизат - те сега като се напият на девети, ще вилнеят и ще правят простотии и ще изтрезнеят чак октомври.

    3146

    3

    1215

    03.09 2025 в 13:49

    -0
    +2
    Трябва да влязат ...............но в затвора ,за измяна на родината си -всичката паплач.

    1170

    2

    ob1

    03.09 2025 в 13:41

    -0
    +5
    "Нашето присъствие към този момент е контрапродуктивно", каза той.

    Не само в този момент. Копейките са вредители по принцип. Колкото по-скоро влязат на топло, толкова по-добре. Национални предатели!

    3550

    1

    pr07ecH70r

    03.09 2025 в 13:37

    -0
    +5
    Направо и през останалите месеци да не влизат!

     
