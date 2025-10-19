В Черногорово избират кмет на балотаж, две дами се борят за поста

Силен интерес има към балотажа на предсрочния частичен вот за кмет на димитровградското село Черногорово днес. До 11 часа са гласували е 18,96 процента - 150 от 791 жители на селото с право на глас, съобщиха от пресцентъра на Община Димитровград.

Изборите започнаха навреме и в спокойна обстановка.

На първия тур на 12 октомври до балотаж достигнаха кандидатите на ГЕРБ Лидия Молева, която събра 193 гласа, и Христина Статева от Движение за права и свободи, за която вота си дадоха 148 души.

Третият участник, издигнатият от инициативен комитет, Петьо Петков, отпадна със 129 гласа.

Вотът се наложи след кончината на избрания на редовните избори през 2023 г. Живко Янков на 1 юли тази година.