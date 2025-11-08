Това не е бюджет на свободните хора, заяви Гергана Паси

Бюджет 2026 не е бюджет на свободните хора. Не се оставя да се развиват бизнес и идеите. Ние виждаме държавна администрация, която се увеличава постоянно, при условия, че в последните 30 г. населението на България намалява с поне 20%“.

Това заяви Гергана Паси - дипломат и бивш министър по европейските въпроси, по бТВ. Според нея новият бюджет ни държи на котва далеч от идеята да сме като Ирландия на Балканите.

Политиците сега мислят само как да спечелят следващите избори - дали ще са през март, дали ще са след 4 години, дали президентски, или парламентарни...И ние го виждаме отразено като начин на мислене и в този бюджет. Той неслучайно предизвика толкова бурна реакция, коментира още Гергана Паси.

Ако приемем интеграцията ни на 4 отделни фази, започвайки още от 90-те, когато се асоциирахме, минавайки през реалното ни членство през 2007 г., после Шенген и еврозоната, практически случили се в последните 24 месеца – всяка от тези фази ни даваше нови възможности. Но те са наистина възможности, когато ти посегнеш към тях и имаш план как да ги използваш, допълни тя.