Терзиев: Такса смет ще скочи 10 пъти, ако приема офертата за почистването на Люлин и Красно село

Когато се въведе принципът "Замърсителят плаща" за такса смет - ако нищо друго не се промени: не се увеличат цветните контейнери за разделно събиране на отпадъците например, цената ще се увеличи пет пъти. Ако човек плаща в момента 100 лева, ще стане 500 лева. Сега го умножете по две - това е стойността, ако подпиша договор за почистването на Люлин и Красно село с фирмата - кандидат.

Това заяви столичният кмет Васил Терзиев по БНТ.

В момента двата района се почистват за 144 лева на тон, ние сме предложили 200 лева на тон боклук прогнозна цена, получихме оферта над 400 лева, обясни Терзиев. Това е опит да бъдем обрани, не съм съгласен, каза още той за кризисната ситуация в Люлин и Красно село. Това е новата такса корупция, коментира кметът.

Не е тема, отговори Терзиев на въпроса дали може да бъде кандидат за президент, след като Николай Денков от ПП го посочи като подходящ за поста.

С мен не е говорено, към този момент нямам никакъв интерес, обясни Васил Терзиев.