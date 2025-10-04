Терзиев: Такса смет ще скочи 10 пъти, ако приема офертата за почистването на Люлин и Красно село

Към момента нямам интерес да ставам президент, заяви столичният кмет

OFFNews 04 октомври 2025 в 09:21 597 0
Васил Терзиев

Снимка БГНЕС/архив
Васил Терзиев

Когато се въведе принципът "Замърсителят плаща" за такса смет - ако нищо друго не се промени: не се увеличат цветните контейнери за разделно събиране на отпадъците например, цената ще се увеличи пет пъти. Ако човек плаща в момента 100 лева, ще стане 500 лева. Сега го умножете по две - това е стойността, ако подпиша договор за почистването на Люлин и Красно село с фирмата - кандидат. 

Това заяви столичният кмет Васил Терзиев по БНТ.

В момента двата района се почистват за 144 лева на тон, ние сме предложили 200 лева на тон боклук прогнозна цена, получихме оферта над 400 лева, обясни Терзиев. Това е опит да бъдем обрани, не съм съгласен, каза още той  за кризисната ситуация в Люлин и Красно село. Това е новата такса корупция, коментира кметът. 

Не е тема, отговори Терзиев на въпроса дали може да бъде кандидат за президент, след като Николай Денков от ПП го посочи като подходящ за поста. 

С мен не е говорено, към този момент нямам никакъв интерес, обясни Васил Терзиев. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Томахоук за удари по Москва. Фронтова линия с Камен Невенкин