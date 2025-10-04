До 19 октомври: Кризисна организация за сметопочистването в Люлин и Красно село

Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в "Люлин" и "Красно село" от понеделник. Договорът за сметопочистване на двата района изтича в неделя, до края на работния ден днес жителите на районите ще получат подробни инструкции, съобщи СО.

Екипите на общината и всички общински дружества са мобилизирани да гарантират, че неудобството за гражданите ще бъде минимално, а извозването на отпадъците – осигурено. Организацията влиза в сила за срок до 19 октомври или до второ нареждане.

Кметовете на двата района са официално информирани този следобед и мобилизирани за съдействие. Решението за предприемане на тази временна и извънредна мярка е принципно и е продиктувано от ангажимента на общината да защити публичния интерес.

Единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната пазарна оценка.

"Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция. Избрахме да предприемем временна и извънредна мярка чрез мобилизация на вътрешния ни ресурс, за да не позволим криза и изнудване," заяви кметът Терзиев.

Пълна мобилизация на общинския ресурс

Кризисната организация ще бъде осъществена с пълното мобилизиране на всички общински ресурси – хора и техника.

Сметоизвозването ще се поеме основно от СПТО (Столично предприятие за третиране на отпадъци) и други общински структури. За облекчаване на процеса, граничните улици и булеварди ще бъдат възложени на фирмите, опериращи в съседните райони.

Кметът Терзиев разчита на пълна подкрепа и мобилизация от страна на районните администрации за поддържането на чистотата на кошчетата по спирките на градския транспорт.

Инструкции за гражданите

Столична община призовава жителите на "Люлин" и "Красно село" за съдействие, дисциплина и мобилизация.

Подробна информация относно организацията на сметоизвозването, графици и инструкции за гражданите ще бъде публикувана на сайта и в каналите в социалните мрежи на Столична община и в каналите на районните администрации до 17:00 на 4 октомври.

Районните кметове

В пост във Фейсбук кметът на "Красно село" Цвета Николаева съобщи вчера, че в района има около 200 кошчета, а районната администрация има 7 служители, които освен за тези кошчета отговарят и за междублоковите пространства в "Красно село".

Николаева добави, че в района има 2000 точки, на които са разположени контейнери за смет и в момента те се извозват по два пъти на ден. Според нея проблем са и отпадъците, генерирани от лечебните заведения в района като "Пирогов", детските градини и училищата. "Друг проблем, който повдигнах, но до момента нямам отговор, е от кого ще се поеме почистването на шахтите от листа и кал, както и предстоящото снегопочистване в следващите месеци", пише Цвета Николаева.

Кметът на "Люлин" Георги Тодоров също съобщи, че е сформирал кризисен щаб, който да следи за проблеми с чистенето и при нужда да организира доброволци. Няма ясен план за действие с това кой какво отговаря и с точни графици за извозване на боклука, каза още Тодоров.

Офертата на кандидата да чисти Люлин и Красно село

Единственият кандидат е консорциум, в който участва фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманитидис - Таки, както и дружеството "К М Д" ЕООД на Атанас Търев (двете компании имат договор за същата услуга с община Пловдив, а "Транс 2025" участва в консорциума, който чисти Бургас, заедно с фирмата "Зауба" на Румен Гайтански). Обединението, в което влизат "Транс 2025" и "К М Д" иска да обслужва "Люлин" и "Красно село" за 189 млн. лева за 5 години при 66.9 млн. лева прогнозна цена на общината за този период.