След среща със Станислав Цанов: Радев алармира за злоупотреби във ВМЗ-Сопот

Държавният глава Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот, съобщиха от пресцентъра на президента.
Днес Румен Радев е провел среща в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов.
По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.
В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи, уведомяват от прессекретариата на държавния глава.
