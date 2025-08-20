Майката на загиналото в Несебър дете: Опитах се да се откопча, за да сляза при него. Никой нищо не правеше долу

„Аз се опитах да се откопча, за да мога да сляза при него, защото беше сам долу и никой нищо не правеше. Не успях. И лодката стоя, стоя, стоя. А мен ме държат във въздуха. И аз крещя отгоре и нищо не мога да направя. И лодката тръгна в съвсем в обратната посока. Тя не знаеше къде е детето. И като махах по-усилено вече да видят, с идеята да видят къде е и вече започнах да го губя от поглед и аз продължавам да стоя горе.“

Това разказа по bTV Мария Данева, майка на загиналото при инцидент в Несебър дете. Ден след нещастния случай ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

По думите ѝ двата колана са се скъсали за секунди и детето въобще не се е задържало горе.

„На Несебър сме всяка година, откакто се е родило детето. На едно и също място, защото е много хубаво там. От три години, откакто детето направи пет, само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. Би трябвало да е безопасно“, казва Мария Данева.

Тя разказва и как се е случило нещастието.

„Качиха ни на лодката. Ние бяхме издигнати горе. На каква височина не мога да кажа, но бяхме доста нагоре. Не знам на колко метра“, уточни тя и допълни, че детето е било много изпълнително, през цялото време се е държало за въжетата и е разглеждало. Държеше се и само си мърдаше очичките, за да разглежда колко е красиво и да се радва, че най-после е горе. И колко е хубаво морето, и как ще ходи на „Слънчев бряг“ на лунапарк вечерта“, припомня си жената.

„Аз се опитах да се откопча, за да мога да сляза при него, защото беше сам долу и никой нищо не правеше. Не успях. И лодката стоя, стоя, стоя. А мен ме държат във въздуха и да ме свалят. И аз крещя отгоре и нищо не мога да направя. И лодката тръгна в съвсем в обратната посока. Тя не знаеше къде е детето. И като махах по-усилено вече да видят, с идеята да видят къде е и вече започнах да го губя от поглед и аз продължавам да стоя горе“, казва Мария Данева.

„Дойде един джет и го качиха, а мен продължават да ме държат горе. След като ме свалиха, исках да ме закарат там или поне да звъннат, за да могат да знам какво е състоянието на детето. Лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно. Аз стоях при нея през цялото време с каквото мога да помагам, докато дойде линейката, защото тя доста закъснява. После казах, че трябва да дойде друга линейка, която е реанимационната линейка, сега закъснява още повече“, обяснява майката.

„На мен никой не ми се е представил. Никой не е дошъл да ми каже фирма или имена. Нито съм се е разписала, където и да било, за да видя някакъв документ. Абсолютно нищо - нито ние нито ни е проведен инструктаж, нито сме разписвали каквото и да е“, допълва тя.

„По принцип аз съм видяла в сайта, че е подходящо, че е безопасно за деца над 3 години. За едно преживяване, при което съм решила, че той вече на 8 и може да се качи. Че е голям, достатъчно голям, след като е разрешено на деца от 3 години. Моето дете го няма. Какво е справедливост? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, завършва разказа си майката на загиналото дете.