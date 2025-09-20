Слагат колчета пред служебния вход на парламента, за да не блокират Пеевски (видео)

На същото място, където “Продължаваме промяната” бяха паркирали автомобилите си, за да не може Пеевски да влезе през служебния вход на Народното събрание, днес къртят жълтите павета, за да сложат антипаркинг колчета. За това алармира съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в живо излъчване във Фейсбук.

“Ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на парламента и никой да не може да блокира Пеевски. Това е отличен пример за завладяната държава, в която ако голямото Д има проблем, той се решава в рамките на 24 часа. Същият този, който обясняваше, че от нищо не го е страх и не му трябвала охрана, явно истински се е уплашил”, заяви Мирчев.

Лидерът на “Да, България” заяви още, че Пеевски е единственият депутат, на чиито прищевки Министерски съвет отговаря моментално.

Вчера Пеевски написа писмо на премиера Желязков, за да го пита какво става с безводието в държавата. Часове по-късно министър-председателят му рапортува като на комсомолски ръководител, отговаряйки притеснено на всички поставени въпроси. Това е завладяната държава, която кърти, чисти и извозва в пълния си блясък. Когато Пеевски иска нещо да се случи, то се случва веднага. Когато обаче един град е без вода, завладяната държава не реагира по същия бърз начин. Вместо това се действа бавно и тежко, с комисии и групи от хора, които ни обясняват, че не са корумпирани и не са откраднали стотици милиони левове за водата и язовирите, подчерта Мирчев.

Народният представител напомни за законодателната инициатива на ПП-ДБ, която цели никой депутат да не ползва охраната на НСО, с изключение на председателя на парламента.

“Всеки месец данъкоплатците плащат стотици хиляди левове за охраната на Пеевски. Ние искаме данъкоплатците да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но не на НСО, а на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, която оперира в затворите. Мястото на Пеевски е в Централен софийски затвор при бай Ставри, за да не гледаме тези демонстрации в центъра на София”, заключи Мирчев.