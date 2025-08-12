Скандал между Милко Багдасаров и Цвета Караянчева за директорски пост в Кърджали

Милко Багдасаров вече не е директор на най-голямото училище в Южна България СУ "Петко Р. Славейков" в Кърджали, съобщи той в публикация в социалните мрежи и обвини депутата от ГЕРБ Цвета Караянчева, че причината е нейно политически мотивирано решение.

В публикуация в социалните мрежи бившият депутат от БСП заявява, че не е очаквал професионалната му кариера в образованието да приключи по "толкова грозен начин".

"Ясно е, че отстраняването ми от директорския пост на моето прекрасно училище е политическо решение. И аз определено съм привърженик на практиката чрез своите ръководни кадри управляващите да носят отговорност за работата във всяка една институция. Но в случая става въпрос за решение, взето от един единствен човек, без всякаква мисъл за последствията от него. Става въпрос за г-жа Цвета Караянчева, чиито комплекси, изградени спрямо личността ми в годините, за мен лично са необясними. Уважавам нейните политически амбиции, и в случая трябва да призная, че ако при съвместното ни управление с ГЕРБ, в тяхната партия, има вътрешно състезание за най-ярка ПКП (Противничка на Коалиционните Партньори), Цвета Караянчева е безспорен победител", пише Милко Багдасаров.

Той обявява решението за отстраняването си за "своеобразно престъпление" спрямо децата на Кърджали, към колегите ми и към цялата образователна система.

Багдасаров твърди, че настоящото ръководство на РУО-Кърджали е "лично поставено" от Цвета Караянчева, бивш председател на Народното събрание по време на кабинета "Борисов 3".

Досегашният директор на кърджалийското училище посочва, че мотивите на избраната по думите му лично от Караянчева жена, досегашен зам.-директор на училището, били изразени пред колеги, дни след като първа се бе подписала в подписка да не се обявява конкурс за училището.

"А те бяха: За да не дойде някой турчин директор. Това може би са мотиви, които трябва да се коментират в политическа централа, която също е подкрепила, чрез свои народни представители от други области, кадровото предложение на Цвета Караянчева, доста дни преди конкурса", написа в социалните мрежи Милко Багдасаров.

Ето как реагира депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева на обвиненията на Милко Багдасаров, отново с публикация в социалните мрежи: