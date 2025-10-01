Съветът на Европа прекрати мониторинга над България след 26 години наблюдение

След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с България.

С гласуване в пленарна зала мнозинството от всички политически групи подкрепи приемането на специална резолюция за България, съобщи Деница Сачева - вицепрезидент на групата на Европейската народна партия в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

В резолюцията се отбелязва, че "България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права; Проведени са ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото; Приети са законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите" - заяви Сачева.

ПАСЕ подчертава, че ще продължи да следи развитието в България в рамките на редовните периодични прегледи.

"Работата по тази резолюция продължи почти две години, като през юни Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети България по покана на българския парламент и го призова за отпадане на процедурата по мониторинг на България" - заяви Деница Сачева.