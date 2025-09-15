Регионалният министър иска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

Причина за искането на оставка е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

От днес Ловеч минава на воден режим заради продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града.

Вода в града ще има от 6:00 до 23:00 часа.

